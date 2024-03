Il Paradiso delle Signore | le anticipazioni da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella prossima settimana de ‘Il‘ si preannuncia un ritorno importante a Milano. I suddetti ritorni scuotono l’equilibrio tra alcuni personaggi principali come Marcello e Matilde. Intanto, emergono nuovi intrecci narrativi che arricchiscono la trama di particolari dettagli. Il, ledall’11 al 15Il coraggioso ritorno a Milano di Adelaide e Marta è previsto in questa settimana, occasione della prestigiosa inaugurazione della casa famiglia. Quest’ultimo evento segnerà, infatti, la presenza “speciale”due donne nella trama de Il. Durante la settimana, si svolgeranno in ...