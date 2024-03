Il Papa e la pace fra Russia e Ucraina

Il Papà ha detto semplicemente dialogate. Le guerre sono solo morte e sofferenze: Il Papà ha detto semplicemente dialogate. Le guerre sono solo morte e sofferenze: Il Papa non ha detto a Kiev di arrendersi, ma ha semplicemente detto dialogate, dialogate perché le guerre sono solo morte e sofferenza. Ciò sta avvenendo ...

UCRAINA - Zelensky: "La Chiesa è al fronte, non a mediare virtualmente": UCRAINA - Zelensky: "La Chiesa è al fronte, non a mediare virtualmente": "Ringrazio ogni cappellano ucraino che è nell'esercito, nelle Forze di Difesa. Sono in prima linea, proteggendo la vita e l'umanità, sostenendo con la preghiera, il dialogo e le azioni. Questo è ciò c ...

AMERICA/HAITI - Libere le 3 suore della comunità di Madeline e 4 dei 6 religiosi dei Fratelli del Sacro Cuore: AMERICA/HAITI - Libere le 3 suore della comunità di Madeline e 4 dei 6 religiosi dei Fratelli del Sacro Cuore: Port-au-Prince (Agenzia Fides) - Sono state rilasciate le tre suore della congregazione di San Giuseppe di Cluny rapite martedì 5 marzo dall’orfanotrofio di La Madeleine. Secondo la Conferenza dei rel ...