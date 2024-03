Il Niger tra colpi di Stato e speranze | troppe volte le promesse dei rivoluzionari sono state miraggi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arrivano i buoni!Arrivano, arrivano Ilha vissuto il suo primo putsch nel 1974. Fu organizzato da un quartetto di ufficiali guidati dal tenente colonnello Seyni Kountché il quale giustificò la sua presa di potere con le difficoltà sociali evidenziate dalla carestia: “Dopo 15 anni di regno segnati da ingiustizia, corruzione, egoismo e indifferenza nei confronti del popolo al quale pretendeva di assicurare benessere, non possiamo più tollerare la permanenza di questa oligarchia”. Ci troviamo nello stesso anno nel quale Edoardo Bennato lanciava una canzone il cui testo inizia come enunciato sopra e continua come segue: Finalmente hanno capito che qualcosa qui non vaArrivano i buoni e dicono bastaA tutte le ingiustizie che finoraHanno afflitto l’umanità L’ultimo (per ora?) della serie dei putsch ègiustificato dal discorso dal presidente della ...

Almeno 280 studenti e insegnanti sono stati sequestrati ieri da un gruppo di uomini armati non identificati che hanno fatto irruzione in una scuola nello stato di Kaduna, nel nord -ovest della ... (tpi)

“Niger dopo golpe è migliorato”/ Premier Lamine Zeine: “Migranti e Russia Decidiamo noi, non l’UE”: “Niger dopo golpe è migliorato”/ Premier Lamine Zeine: “Migranti e Russia Decidiamo noi, non l’UE”: Il Niger, secondo il premier golpista, è migliorato dopo il colpo di stato, mentre su Russia e migranti spetta a loro, e non all'UE, decidere cosa fare ...

Il premier del Niger: “Su migranti e Russia decidiamo noi, l’Europa non ci dia lezioni”: Il premier del Niger: “Su migranti e Russia decidiamo noi, l’Europa non ci dia lezioni”: L’intervista con Ali Mahaman Lamine Zeine: “Credo che con l’Italia raggiungeremo un accordo vantaggioso per entrambi sulla vostra presenza militare in Niger”.

UNIBA: 250 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI RIFUGIATI, APERTE LE CANDIDATURE PER LA NUOVA EDIZIONE DEI CORRIDOI UNIVERSITARI: UNIBA: 250 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI RIFUGIATI, APERTE LE CANDIDATURE PER LA NUOVA EDIZIONE DEI CORRIDOI UNIVERSITARI: UniBa anche in questa sesta edizione è tra le 39 università italiane accoglieranno 67 rifugiati residenti in Kenya, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Le ...