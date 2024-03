Il Napoli tra ‘alcuni’ ricavi e il sostituto di Zielinski

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilha già portato a casa, al netto ovviamente degli incassi dello stadio Maradona, la cifra cospicua di 67 milioni di euro. Questo il bottino sin qui nelle casse del club partenopeo, con l’edizione odierna di Repubblica che analizza come è stata raccolta questa cifra: “I primi 15 milioni sono stati garantiti dalla qualificazione alla Champions, poi ne sono arrivati altri 22 per il ranking degli ultimi anni, un vero e proprio punto di forza deldi De Laurentiis”. Ildal 2010… La vocazione europea è una costante dal 2010. Da allora gli azzurri si sono sempre qualificati e per questo motivo il presidente ha optato per il terzo allenatore della stagione ( Calzona) per non compromettere la possibilità di risalire in campionato., gli altriIl ...