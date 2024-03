Il Napoli di Calzona pronto all’impresa contro il Barcellona | le formazioni

(Di lunedì 11 marzo 2024) La squadra diè prontadomani in Spagna. Queste le probabilidi, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League:(4-3-3): 1 Ter Stegen; 23 Koundé, 4 Araujo, 33 Cubarsí, 5 Martínez; João Cancelo, 15 Christensen, 22 Gundogan; 27 Lamine Yamal, 9 Lewandowski, 11 Raphinha. (13 Inaki Pena, 26 Astralaga, 39 H. Fort, 23 Koundé, 30 M. Casadó, 32 Fermín, 34 Garrido, 18 Romeu, 20 S. Roberto, 29 Alarcon, 14 Joao Felix, 38 Marc Guiu). All Xavi.(4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Traoré; 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia. (95 Gollini, 14 Contini, 6 Mario Rui, 3 Natan, 55 Ostigard, 30 Mazzocchi, 26 Ngonge, 24 Cajuste, 29 Lindstrom, 81 ...

Le parole in conferenza stampa di Calzona prima della sfida tra il suo Napoli e il Barcellona . Ecco le dichiarazioni In conferenza stampa, Calzona ha voluto parlare così della sfida tra ... (calcionews24)

L'allenatore del Napoli Francesco Calzona alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale della Champions League in casa del Barcellona ha mandato un avvertimento ai blaugrana: "Se hai paura non ti ... (fanpage)

Calzona: "Napoli, il Barcellona non è in crisi. Xavi un grande, Yamal...": Calzona: "Napoli, il Barcellona non è in crisi. Xavi un grande, Yamal...": Il tecnico dei partenopei ha presentato la sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League insieme a Politano ...

