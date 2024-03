Il mito dell’autonomia della difesa europea e dell’esercito europeo La versione di Jean

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dicomunesi discute ormai da 70 anni, così comesua premessa: l’unione politica, cioècreazione di un vero Stato, federale o confederale. Nessuno contesta il fatto che solo esse siano necessarie per mettere il Vecchio Continente in grado di giocare un ruolo globale. Gli Stati europei sono troppo piccoli per poterlo fare anche con cooperazioni rafforzate permanenti. Nessuno nega neppure il fatto che l’Europa, per divenire una potenza che conti sul destino del mondo – ruolo a cui ambisce e a cui non può rinunciare – debba compiere una “rivoluzione culturale”, per recuperare – nell’attuale mondo instabile e imprevedibile in cui è tornata la possibilità di guerra fra le grandi potenze – la cultura dell’usoforza,politica di ...