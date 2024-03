il linguaggio dei segni apporta benefici alle lezioni di chimica organica

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Contributo deldeiallaLa mancanza di termini scientifici nelle lingue deipuò creare barriere nell’accesso all’educazione scientifica. Scienziati e specialisti stanno lavorando per integrare ildeicon concetti scientifici, migliorando l’accessibilità. Un Insegnante alla Ricerca di Soluzioni Insegnareal Rochester Institute of Technology per vent’anni ha portato alla consapevolezza della sfida che gli studenti sordi affrontano nell’apprendimento. Interpreti deldeiaiutavano, ma la velocità di traduzione influiva negativamente sull’esperienza di apprendimento. L’assenza diadeguati per ...