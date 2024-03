Il lime | profumo esotico per una coltivazione anche italiana

(Di lunedì 11 marzo 2024) Per molti è un limone con un tocco, ma il, otta, ne è piuttosto un figlio ibrido, nato in Asia dall’incrocio tra l’albero del limone e quello del cedro. E nemmeno un figlio così somigliante: cambiano la forma, le dimensioni, il colore, l’aspetto della buccia, e soprattutto il gusto: più acidulo il limone, più amaro il, con una polpa succosa, priva di semi e profumata, e con una buccia sottile e ricca di olii essenziali che ne fanno un ingrediente perfetto per i cocktail. Inoltre, è il solo della famiglia ad avere una natura decisamente tropicale: è l’unico agrume non coltivato nella zona del Mediterraneo, Egitto, Calabria e Sicilia esclusi. I suoi territori d’elezione sono l’America Latina e caraibica, dove fu portato dai portoghesi nel sedicesimo secolo, e il Sudest asiatico, in particolare la ...

