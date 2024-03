Il Lecce esonera l’allenatore D’Aversa dopo la testata al giocatore del Verona Henry e la sconfitta casalinga

(Di lunedì 11 marzo 2024)delRobertoè statoto. La decisione della societàquanto accaduto ieri al termine del match contro il. Al termine della gara (terminata 1 a 0 per ilha colpito con unain faccia l’attaccante dell’Hellas Thomas. “i fatti avvenuti al termine della gara” il club pugliese comunica “di aver sollevato dall’incaricoRoberto. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”, si legge nella breve nota del club pugliese. Ieriha provato a spiegare quanto accaduto parlando di un ...

In seguito alla testata che D’Aversa ha dato a Henry alla fine della partita contro il Verona , il Lecce ha deciso di esonera re il proprio allenatore. Che, per inciso, nelle ultime dodici partite ha ... (ilnapolista)

Tramite un comunicato ufficiale, il Lecce ha reso noto di aver esonerato Roberto D’Aversa . Fatale per il tecnico la sconfitta di misura contro il Verona, ma soprattutto il suo comportamento a fine ... (sportface)

