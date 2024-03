Il Lecce esonera l’allenatore D’Aversa dopo la testata a Henry

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilha deciso direRobertoladel tecnico al veronese Thomas Herny alla fine di-Verona di ieri domenica 10 marzo conclusa con la sconfitta deisi. Il club in una breve nota ha annunciato il licenziamento: «i fatti avvenuti al termine della gara-Verona, l’Uscomunica di aver sollevato dall’incaricoRoberto. Al mister e al suo staff – continua la società giallorossa – va il ringraziamento per il lavoro svolto». March 11, 2024 Subitola partita, ai microfoni di Sky lo stessoaveva provato a dare la sua versione dei ...

