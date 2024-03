Il judoka Antonio Esposito vince il Grand Prix in Austria e si candida per il pass olimpico

(Di lunedì 11 marzo 2024) Oro neldi Linz per un irresistibileche ha conquistato il primo posto nella categoria degli 81 kg: cinque incontri e cinque ippon per il ventinovenne napoletano che arriva così a 700 punti nel ranking mondiale! Adesso è tra i primi dieci e le Olimpiadi sono davvero...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a europa.today©

Judo, Antonio Esposito vince in Austria e vede le Olimpiadi Parigi: Judo, Antonio Esposito vince in Austria e vede le Olimpiadi Parigi: La storia al Grand Prix Upper Austria. L'ha fatta Antonio Esposito che negli 81 kg ha conquistato il primo posto nel torneo di Linz. È il miglior risultato della carriera in un ...

Antonio Esposito vince in Austria e vede Parigi: Antonio Esposito vince in Austria e vede Parigi: La storia al Grand Prix Upper Austria. L'ha fatta Antonio Esposito che negli 81 kg ha conquistato il primo posto nel torneo di Linz. È il miglior risultato della carriera in un torneo di questa catego ...

Judo, Antonio Esposito vince in Austria e vede Parigi: Judo, Antonio Esposito vince in Austria e vede Parigi: Grande giornata per l`Italia sui tatami della Tips Arena di Linz. Al Grand Prix Upper Austria, infatti, Antonio Esposito ed Irene Pedrotti (foto IJF) hanno ...