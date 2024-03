Il governo allenta la morsa dell' Agenzia delle Entrate Più tempo per pagare i debiti | fino a 120 rate

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 11 marzo 2024) Piani diizzazione più lunghi, dalle attuali 72ad un massimo di 120mensili, per saldare icon il Fisco. Lo prevede la bozza del decreto legislativo per il riordinoa riscossione atteso oggi in Consiglio dei ministri. Questa possibilità riguarda chi "documenta laranea situazione di obiettiva difficoltà", con modalità diverse per somme superiori o inferiori a 120mila euro. Per chi invece si limita solo a dichiarare di essere inranea obiettiva difficoltà e devea 120mila euro, leaumentano progressivamente ogni biennioad arrivare ad un massimo di 108mensili dal 2029. Segui su affaritaliani.it