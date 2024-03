Il futuro di palazzo Chigi dopo le Europee I piani di Washington per l' Italia | Meloni bis con la Lega senza Salvini oppure

(Di lunedì 11 marzo 2024) Xxx Nota Confidenziale xxX Nelle ultime settimane molti leader politicini hanno fatto la fila per farsi ricevere, a livelli diversi, dalle autorità statunitensi. Giorgiaè stata di recente in visita negli Stati Uniti, mentre a Roma, dalle parti di via Vittorio Veneto, dove ha sede l’am

Due date cerchiate in rosso, ravvicinate e probabilmente senza nuovi appelli perché il tempo stringe. Il 20 e il 22 dicembre saranno giornate decisive per il futuro dell’ex Ilva di Taranto. ... (ilfattoquotidiano)

Tre ore abbondanti di incontro senza uno straccio di strategia e la Uilm resta dentro Palazzo Chigi . Il governo è in panne sull’ex Ilva di Taranto e resta in balia delle decisioni che prenderà ... (ilfattoquotidiano)

Future For Fashion 2024. L’anima del consumatore: Future For Fashion 2024. L’anima del consumatore: L’edizione di Future For Fashion 2024, in programma i prossimi 14 e 15 marzo nella Sala Bianca di palazzo Pitti a Firenze concentra l’attenzione sui detentori del potere del successo o insuccesso di ...

Dopo la cessione di Trussardi a Miroglio, quale sarà il futuro di Palazzo Trussardi: Dopo la cessione di Trussardi a Miroglio, quale sarà il futuro di palazzo Trussardi: Lo stabile di piazza della Scala a Milano non rientra nell’accordo appena siglato con il gruppo piemontese. Secondo quanto riportato dal Corriere economia, la famiglia fondatrice del marchio bergamasc ...

Palazzo Trussardi a Piazza Scala, Lvmh lo vuole affittare: il progetto di lusso e food (con ristorante stellato): palazzo Trussardi a Piazza Scala, Lvmh lo vuole affittare: il progetto di lusso e food (con ristorante stellato): Lo storico edificio milanese torna alla famiglia Trussardi che potrebbe decidere di darlo in affitto. Tra i candidati il gruppo del lusso di Bernard Arnault. Ospiterà anche un ristorante stellato ...