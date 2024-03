Il Festival canoro di Querceta Maggio accende la Miccia e porta il Ponte in Paradiso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Lucca), 11 marzo 2024 – Antoniodella contrada delcon la sua canzone di protesta contro la castrazione degli asini maschi al Palio “Accendi la” ha vinto la 65esima del Miccio Canterino, l’edizione dei record con tre serate sold out. Secondo classificato il Ranocchio, terzo il Leon D’oro, a seguire Pozzo e Madonnina. “La canzone parla di questa cosa che ho scoperto solo pochi mesi fa – racconta– cioè che al Palio corrono solo le femmine e i maschi castrati. E’ una cosa che non condivido e non mi piace da questo spunto ho allargato il messaggio perché il Palio non ha sesso (come canta nella canzone, ndr). Facciamoli correre questi asini maschi, non ha senso maltrattarli, è una cosa cattiva che gli “Incastrati” (il coro che ha accompagnato, ...