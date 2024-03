Il fascino della Cometa 12P | i giorni e l’orario per vederla al meglio in Emilia Romagna

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bologna, 9 marzo 2024 - In questi mesi di marzo e aprile 2024 prepariamoci a volgere lo sguardo verso l'alto, per una straordinaria apparizione celeste. La12P / Pons-Brooks si prepara a regalarci un imperdibile spettacolo luminoso e bisogna perciò essere pronti il più possibile, munendosi degli strumenti necessari. Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili per assistere a questo evento in. La12P / Pons-Brooks, come e quandoPur richiedendo il preferibile ausilio di binocoli e telescopi, la coda luminosa12P / Pons-Brooks sarà visibile anche ad occhio nudo. Il fenomeno sarà osservabile ben 90 minuti dopo il tramonto del Sole e, più precisamente nel mese di marzo, si manifesta sull'orizzonte nord-ovest nella ...

