Il duo Kvaratskhelia-Osimhen | un bottino di 68 gol e 30 assist da agosto 2022

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sull’importanza del duonel successo del Napoli dalin poi. Il calcio è un gioco di numeri, e nel caso del Napoli, Khvichae Victorstanno scrivendo una storia tutta loro. La coppia georgiano-nigeriana è diventata il volto vincente del Napoli, conche sta attraversando un periodo di forma straordinario, eche ha ritrovato la via del gol dopo il suo rientro in campo post Coppa d’Africa. Se all’andata contro il Barcellona la condizione non era ottimale, adesso sembra che entrambi siano vicini al top della forma, un elemento che potrebbe fare la differenza nei prossimi incontri. Dal loro arrivo nele ...

