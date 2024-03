Il dossier Saccardi agita la Regione Giani lavora alle deleghe congelate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) I volontari spazzano via tra le sedie i sedimenti della sbornia leopoldiana edizione numero 12 ma le scorie avvelenate delle bordate renziane ai dem – roba che le rottamazioni eran carezze – sono giocoforza destinate a svolazzare maliziose fino a infilarsi nei finestroni di Palazzo Vecchio e, soprattutto, nel portone di Palazzo Panciatichi dove un plotone Pd è pronto a chiedere il siluramento di Stefania, vice diata dei democratici, ma ora ’nemica’ degli stessi nella corsa a sindaco. Per Renzi, respinto con perite dai dem per le richieste "troppo esose" – dicono gli stessi – messe sul tavolo per dire ok al sostegno a Funaro (il nome del vicesindaco, ossia Francesco Casini, garantito subito nero su bianco, una municipalizzata e un assessorato di peso nella giunta che, destra permettendo, verrà) il Pd fiorentino ...