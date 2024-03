Il discorso di Robert Downey Jr vincitore agli Oscar 2024 come Miglior attore non protagonista

Oscar 2024, Robert Downey Jr. miglior attore non protagonista: 'Ringrazio la mia terribile infanzia': Nel film di Christopher Nolan, Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, ex - ammiraglio e ... Ecco il video con il duo discorso, dopo aver ritirato l'Oscar:

Oscar 2024: Oppenheimer domina con sette vittorie, inclusi miglior film e regia, tutti i vincitori: ...e Robert Downey Jr. "Abbiamo realizzato un film sull'uomo che ha creato la bomba atomica e, nel bene e nel male, viviamo tutti nel mondo di Oppenheimer" , ha osservato Cillian Murphy nel suo discorso ...

Robert Downey Jr. vince l’Oscar come migliore attore non protagonista per Oppenheimer: Robert Downey Jr. vince l’Oscar come migliore attore non protagonista per Oppenheimer: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ...

Oscar 2024, La zona d’interesse miglior film internazionale. Il discorso di Glazer: Oscar 2024, La zona d’interesse miglior film internazionale. Il discorso di Glazer: Leggi su Sky TG24 l'articolo Oscar 2024, La zona d’interesse miglior film internazionale. Il discorso di Glazer ...

Robert Downey Jr.: l'Oscar è il lieto fine di una storia molto americana: Robert Downey Jr.: l'Oscar è il lieto fine di una storia molto americana: Robert Downey Jr. ha vinto l’Oscar come miglior attore non ... «Vorrei ringraziare la mia terribile infanzia e l’Academy, in quest’ordine», ha detto l’attore nel suo discorso di accettazione. Per la ...