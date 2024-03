Il discorso di Cillian Murphy agli Oscar tra orgoglio irlandese e messaggi di pace

(Di lunedì 11 marzo 2024)può finalmente tornare a casa. Il povero ragazzo ha affrontato un viaggio estenuante mentre cercava il suo primo. Alla cerimonia degli2024, il più grande shock della serata è stato quello di non vedere un'impronta a forma di Tommy Shelby nel muro del Dolby Theatre un attimo dopo la consegna del premio da parte di Brendan Fraser.è l'uomo del momentoIn quasi 30 anni di lavoro,è riuscito a raggiungere un ineccepibile livello artistico fino a diventare uno degli attori più versatili, senza mai farsi troppo notare. Ora, in qualità di candidato all’, la star di Oppenheimer deve aprire il sipario, almeno un po’ Ha partecipato a più premiazioni e pranzi stringendo un numero di ...

Cillian Murphy ha confermato la mancanza di sedie sul set di Christopher Nolan , ma il suo discorso di ringrazia mento ai Golden Globe 2024 è stato censurato per via del linguaggio colorito. Il sangue ... (movieplayer)

Oscar 2024, Cillian Murphy miglior attore per Oppenheimer: "Sono un "uomo irlandese molto orgoglioso stasera": Oscar 2024, Cillian Murphy miglior attore per Oppenheimer: "Sono un "uomo irlandese molto orgoglioso stasera": Cillian Murphy celebra la sua irlandesità e dedica l'Oscar come miglior attore a chi opera per la pace dopo aver ringraziato il regista di Oppenheimer Christopher Nolan.