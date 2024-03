Il debito spaventa i mercati Il mistero della slide aggiunta

(Di lunedì 11 marzo 2024) Siamo ben lontani – e per fortuna – dall’errore di comunicazione invocato da Chiara Ferragni per l’affaire Balocco. Eppure c’è qualcosa di incredibile in quello che sta succedendo in Tim. Breve riassunto: giovedì il ceo Pietro Labriola presenta un piano industriale al 2026 che spiega in che modo la cessionerete verrà integrata nella nuova creatura, la famosa SerCo, che si occuperà solo di servizi. Alle ore 9 del mattino il titolo viene scambiato a 0,27 euro per azione, 24 ore dopo la Borsa si apre con una perdita consolidata di quasi il 25%: un quarto del valore viene bruciato. Segui su affaritaliani.it

