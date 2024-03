Il Consiglio dei Ministri delibera 5 vitalizi per la legge Bacchelli

(Di lunedì 11 marzo 2024) AGI - Ildeidi oggi, su proposta del presidente, Giorgia Meloni, hato la concessione di un assegnoo, ai sensi della8 agosto 1985, n. 440, (), in favore di: Angiolo Tondini, giornalista, fotografo, scrittore e poeta; Piero Tommaso De Berardinis, musicologo e artigiano digitale informatico; Claudio Cinelli, drammaturgo, attore e scenografo; Silvana Strocchi, attrice e regista; Bruno Vaerini, architetto. Cosa prevede la? Promulgata nel 1985 durante il Governo Craxi , la norma ha istituito, presso la Presidenza deldei, un fondo a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità, ...

