Il consigliere comunale di Milano Nahum lascia il Pd | «Basta parlare di genocidio a Gaza»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Iled esponente della comunità ebraica di, Danieleil Partito Democratico. L’annuncio è arrivato oggi – lunedì, 11 marzo – in Aula a Palazzo Marino durante la seduta del Consiglio. Nella sua decisione «hanno pesato diverse ambiguità sulla politica estera e il clima che si è prodotto in vari settori del mondo di sinistra dopo il 7 ottobre – ha detto, che è iscritto al Pd dal 2013 -. Si è sdoganata, soprattutto all’interno della giovanile del Partito Democratico, la parolain riferimento alla gravissima crisi umanitaria che sta vivendo la popolazione civile all’interno della Striscia di, iniziata dopo il Pogrom di ebrei compiuto da Hamas il 7 ottobre. Un termine, pericoloso, falso e ...

