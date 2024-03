Il consigliere comunale di Milano Daniele Nahum lascia il Pd | “Non si può parlare di genocidio per Gaza”

" In via Mosso c'erano transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell'ordine ". É polemica politica a Milano per le frasi pronunciate dal consigliere comunale e segretario provinciale ... (gazzettadelsud)

Il consigliere comunale di Milano Nahum lascia il Pd: "Non si può parlare di genocidio per Gaza": Il consigliere comunale di Milano Nahum lascia il Pd: "Non si può parlare di genocidio per Gaza": L'esponente della comunità ebraica: "Nell'azione militare israeliana non c'è alcuna volontà di cancellare il popolo ...

Gaza spacca il Pd, a Milano lascia il consigliere comunale Daniele Nahum: “Genocidio termine inadeguato e pericoloso”: Gaza spacca il Pd, a Milano lascia il consigliere comunale Daniele Nahum: “Genocidio termine inadeguato e pericoloso”: L’esponente della comunità ebraica si dimette dal partito: “Dopo il 7 ottobre troppe ambiguità in vari ambienti della sinistra, così si sdogana l’antisemitismo” ...

Il 14 marzo il prossimo Consiglio Comunale: Il 14 marzo il prossimo Consiglio comunale: A partire dalle 14 la possibilità per i cittadini di seguire la diretta dalla homepage del sito istituzionale o dal canale YouTube del Comune ...