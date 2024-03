Il colonnello che violentava i figli minorenni degli amici | “Mi facevano sentire giovane”

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Il colonnello dei carabinieri M.G. è stato denunciato per aver inviato foto e video hot a un’aspirante testimone . Ovvero a Donatella Di Rosa, la Lady Golpe che denunciò negli Anni Novanta un ... (open.online)

Si è occupato dell’operazione che ha portato a recuperare 11 milioni di redditi non dichiarati da noti Influencer , youtuber e sex worker. Tra i quali Gianluca Vacchi, Luis Sal e altri (bologna.repubblica)

“Con quei bambini mi sentivo Peter Pan”: la difesa del colonnello pedofilo che violentava i figli degli amici: “Con quei bambini mi sentivo Peter Pan”: la difesa del colonnello pedofilo che violentava i figli degli amici: Paolo Nicastro, il militare condannato a 8 anni: “Forse mischiavo l’educazione fisica con quella sessuale” e “volevo solo rendermi utile” ...

Come ha fatto la GdF a recuperare 11 milioni di euro evasi dagli influencer, parla il colonnello Sarri: Come ha fatto la GdF a recuperare 11 milioni di euro evasi dagli influencer, parla il colonnello Sarri: Il colonnello Selvaggio Sarri si è occupato dell’operazione che ha portato la Guardia di Finanza di Bologna a recuperare 11 milioni di redditi non dichiarati ...

Caso Consip, assolti Tiziano Renzi, Luca Lotti e Alfredo Romeo. Condannati l’ex maggiore Scafarto e il colonnello Sessa: Caso Consip, assolti Tiziano Renzi, Luca Lotti e Alfredo Romeo. Condannati l’ex maggiore Scafarto e il colonnello Sessa: Assolti imprenditori, lobbisti e politici. Condannati i carabinieri. È questa la decisione dal tribunale di Roma nell’ambito del processo principale sul caso Consip. Due condanne e 8 assoluzioni, si è ...