Il coleottero? Un ingrediente della minestra A Milano scoppia il caso della mensa scolastica con gli insetti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 11 marzo 2024) Che il menù nelle mense scolastiche non sia da ristorante gourmet è chiaro a tutti i genitori: ma da questo a trovare plastica onel cibo, è ovvio che in mamma e papà si crei qualche preoccupazione in più. Soprattutto se le vicende si ripetono nel giro di pochi giorni. Le brutte sorprese, infatti, sono successe tutte la scorsa settimana a: prima un doppiodi ritrovamento di plastica nel pane che ha portato al ritiro del prodotto da forno da tutte le mense scolastichecittà; a seguire la scoperta dell’insetto nelladi un bimboscuola elementare Clementina Perone. Un insetto nel ciboEd è proprio quest'ultimo ...