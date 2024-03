Il chiarimento di Fedez su Muschio Selvaggio | con una frecciatina per Luis Sal

(Di lunedì 11 marzo 2024) Domenica 10 marzo sono usciti i primi titoli sulla fine del podcast condotto dal rapper e imprenditore digitale insieme a Mr. Marra, già conduttore del Cerbero Podcast. I due hanno fatto chiarezza all’inizio della terzultima puntata alla quale ha partecipato il rapper Medy. Ildisue Davide Marra hanno aperto la terzultima puntata diparlando del futuro del podcast. Non sembra, a giudicare dalle loro parole, che lo stop sia definitivo. Piuttosto i conduttori sembrano parlare di un lungo periodo di pausa. “Abbiamo registrato questa e altre due puntate e poi non gireremo più puntate. La situazione è in una fase di stallo, i soldi stanno letteralmente finendo”. Che significa?...

