Il centrodestra vince in Abruzzo | Marsilio confermato con il 53 | 5%

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il presidente dell’, Marco, ha vinto le elezioni regionali con oltre il 53,5% dei consensi e si conferma alla guida della Regione con il. Lo sfidante del centrosinistra, Luciano D’Amico, si è invece fermato al 46,4%. È il risultato emerso dopo che sono state scrutinate 1584 sezioni su 1.634. Per quanto riguarda i voti di lista Fratelli d’Italia ha circa il 24,1%, Fi il 13,3%, la Lega il 7,6%, la listail 5,5%, Noi Moderati il 2,7% e l’Udc 1,2%. Sul fronte dell’opposizione il Pd è al 20,3%,Insieme 7,7%, M5s 6,8%, Azione 3,9%, Avs 3,6%, Riformisti e Civici 2,7%. Lo stesso, arrivando durante la notte nella sede del suo comitato elettorale ha rivendicato la vittoria.: “Scritta una pagina di storia, ha vinto ...

