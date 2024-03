Il cattivo poeta | D' Annunzio? Un ritratto di un grande ex senza scadere nella macchietta

(Di lunedì 11 marzo 2024) ILRai 5 ore 21.15. Con Sergio Castellitto, Tommaso Ragno e Clotilde Courau, Regia di Gianluca Jodice. Produzione Italia 2021. Durata: 1 ora e 46 minuti LA TRAMA Ultimo anno di vita di Gabriele D'. Il "soldato" consuma i suoi ultimi giornisua residenza dorata (dorata perché foraggiata dal regime) e per il regime continua a nutrire sentimenti ambivalenti. Da una parte un vago disprezzo per quel mostro che lui stesso ha contribuito a creare. Dall'altra la velleità di essere ancora utile a quel sistema che non ha più bisogno di lui. Nel frattempo Mussolini manda un giovanissimo federale a guardarlo a vista PERCHÈ VEDERLO Perché traccia undi un ex...

