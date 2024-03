Il caso di Andrea Bossi | la ricostruzione di Michele Caglioni che accusa Douglas Carolo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ildiha sconvolto l’opinione pubblica e degli aggiornamenti ne hanno parlato anche nella puntata odierna de La Vita in Diretta. Il ragazzo, apertamente gay, sarebbe infatti stato ucciso da un suo coetaneo con un unico colpo mortale alla gola. I due indiziati sarebberoche sono stati incarcerati in attesa della fine delle indagini in previsione del processo. “sarebbe stato ucciso per 2000 euro fra soldi in contanti, prelievi all’ATM e gioielli“, le parole di Alberto Matano, che ha subito dato parola alla giornalista. “si dichiarano estranei all’omicidio” – raccontano nel servizio – “ma solo...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a biccy©

Marco Trampetti non è stato l’unico ragazzo gay ad essere morto ed a finire sui media nazionali. Anche di Andrea Bossi , apertamente e orgolgiosamente queer , se ne è parlato molto. La storia di ... (biccy)

Un’esclusiva del Mirror ha prospettato nuove preoccupazioni in vista per il principe Andrea . Una vittima di Jeffrey Epstein , infatti, ha affermato che il duca di York dovrà affrontare presto la resa ... (velvetmag)

Caso Andrea Purgatori: diventano quattro i medici indagati per la sua morte: caso Andrea Purgatori: diventano quattro i medici indagati per la sua morte: Si continua a indagare per capire se la diagnosi e le successive cure abbiano accelerato la morte del giornalista Andrea Purgatori.

Belen ha comprato casa: “Dopo 13 anni…”: Belen ha comprato casa: “Dopo 13 anni…”: Annuncio social di Belen Rodriguez. L’argentina, super al centro dei rumors di gossip per le questioni “di cuore”, questa volta si è messa in evidenza per una cambio di dimora. La donna ha, infatti, ...

Caso Consip, due condanne, assolti Tiziano Renzi e Lotti: caso Consip, due condanne, assolti Tiziano Renzi e Lotti: Due condanne e 8 assoluzioni, tra cui quella di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, e l'ex ministro Luca Lotti. E' quanto deciso dal tribunale di Roma nell'ambito del processo principale sul caso Co ...