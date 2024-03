Il Casellina riparte da Falco Bassi eletta vicepresidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) FIRENZE - Novità importanti per ilcalcio. Dopo dodici anni Giovanni Bellosi lascia la massima carica societaria. Il nuovo presidente è Matteo, giàdella società da oltre un decennio; al suo posto è stataSimona. Inoltre il consiglio direttivo ha assegnato l’incarico di delegato alla scuola calcio ad Alessio Pozzato. Il nuovo direttore sportivo del settore giovanile sarà Claudio Latini, che ha maturato negli anni esperienze come allenatore in sodalizi professionistici. E in questo ruolo sarà coadiuvato da Andrea Fiani. Conferme negli altri settori: Angelo Crescenzo, responsabile della scuola calcio; Pasquale Zebi, referente del settore femminile; Daniele Manetti coordinatore Juniores. Incarico di responsabile dell’impianto a ...