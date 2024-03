Il candidato di destra Marco Marsilio ha vinto le regionali in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il governatore uscente dell’, sostenuto dal centroe molto vicino a Giorgia Meloni, resta alla guida della Regione per altri cinque anni. Qundo mancano meno di cento sezioni ancora da scrutinare,è in testa alle elezionicon il 53,5 per cento delle preferenze, contro il 46,5 per cento del suo sfidante Luciano D’Amico, sostenuto da Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Azione e Italia Viva. Il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti, stando ai dati del portale Eligendo, è Fratelli d’Italia (24 per cento), seguito dal Pd col 20 per cento. Terzo posto per Forza Italia che conquista il 13,2 per cento, mentre la Lega è ferma al 7,6 per cento. M5S al 7 per cento, dietro anche adinsieme (7,6 per ...