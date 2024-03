Il campo ristretto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il risultato delle regionali abruzzesi dimostra che la svolta politica annunciata da Elly Schlein non c’è stata. Così come viene sonoramente bocciato l’evoluzione del cosiddettolargo, ovvero illarghissimo, con una alleanza che partiva dai moderati del terzo polo e finiva con i vari cespugli della sinistra radicale. In questo senso, così ha correttamente commentato a caldo Giorgia Meloni, vincitrice morale, insieme al resto della coalizione, di questa ennesima tornata elettorale: “Non importa quanto unsia largo, quello che conta è che quelsia coeso, quanto abbia un’idea chiara da raccontare e da costruire per i cittadini.” Ciò in evidente contrasto con il pensiero di Romano Prodi, il quale ha cercato di consolare con il classico aglietto gli sconfitti, che avevano scommesso sull’effetto ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a nicolaporro©

Dall’Abruzzo all’Europa: non si può fare la sinistra dentro un sistema economico di destra: Dall’Abruzzo all’Europa: non si può fare la sinistra dentro un sistema economico di destra: Ci sarà sicuramente un vasto dibattito di palazzo sul risultato delle elezioni regionali abruzzesi. Nel centrosinistra funziona di più il campo largo o quello ristretto Nel centrodestra vince più il ...

Il voto in Abruzzo rafforza Giorgia: Il voto in Abruzzo rafforza Giorgia: Confermato il governatore uscente Marco Marsilio con una vittoria netta. In forte calo la Lega. Nel Centrosinistra si è ristretto il campo largo ...

Elezioni, la prossima tappa. Rebus Basilicata: il campo largo c’è, ma il nome ancora no: Elezioni, la prossima tappa. Rebus Basilicata: il campo largo c’è, ma il nome ancora no: Superato l’ostacolo Chiorazzo, ci sono dubbi sul candidato unitario di Pd e M5s. In pole ci sarebbe Rocco Paternò, presidente dell’Ordine regionale dei Medici ...