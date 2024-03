Il Campo Largo affonda e la sinistra si ritrova al punto di partenza | cioè a zero

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Italia profonda non abbandona il centrodestra. Una regione fatta di piccole città, aree interne e scarsa densità - il cuore geografico della destra - sceglie di rimanere con chi governa. Merito del presidente uscente Marsilio e di una coalizione che, nonostante il passo falso in Sardegna, ha tenuto bene nelle urne. Chi invece va fuori misura è la coalizione larga del centro. Soprattutto da parte del Pd c’era troppo entusiasmo, troppi proclami e troppa aggressività derivante dalla particolare elezione sarda in cui, per circa mille voti, Pd e 5 stelle si erano imposti. Il risultato è che questa netta sconfitta è un boomerang. È d’altronde la settima volta che l’alleanza perde con la destra alle regionali. Il “che fare?” per Schlein, Conte e centristi resta una domanda inevasa. Ora alle Europee, col proporzionale, sarà un tutti contro tutti e per qualche mese ...