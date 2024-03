«Il Barcellona sarà senza centrocampo titolare | è il momento migliore per affrontarlo» Condò

In vista del match tra Barcellona e Napoli, i blaugrana non potranno contare su De Jong e Pedri (presenti all’andata) per infortunio. E’ fermo da circa un mese anche Ferran Torres , che difficilmente ... (ilnapolista)

Domani in campo a Montjuic ci saranno Barcellona e Napoli , fischio d'inizio alle ore 21:00 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions... (calciomercato)

Xavi , allenatore del Barcellona , ha parlato dell’imminente sfida dei blaugrana contro il Napoli , valevole per gli ottavi di Champions League Xavi e il suo Barcellona è pronto per la grande sfida ... (calcionews24)

Calzona: "Se diventiamo squadra vera, la partita sarà aperta": Le squadre forti hanno identità, il Barcellona ha tante soluzioni sia negli uomini ma anche tatticamente, hanno soluzioni importanti. Abbiamo studiato questa squadra nei dettagli e esperiamo di ...

Napoli, Calzona ha provato in allenamento sia Ngonge che Raspadori (Sky): Alle 19 arriva la squadra, In conferenza con Calzona ci sarà Politano. In allenamento provati sia ... A Barcellona si sente la mancanza dell' effetto Camp Nou In compagni di Ugolini c'è anche Di Marzio. ...