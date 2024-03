Ieri in Campania | incidente frontale a Benevento Storia incredibile dal San Paolo di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, domenica 10 marzo 2024. Avellino – L’Avellino non va oltre lo 0-0 contro la Virtus Francavilla. Dopo la vittoria, roboante con il Catania, la squadra irpina si fa imbrigliare dai pugliesi. Nel primo tempo, Gori colpisce un palo dopo appena otto minuti di gioco. Nella ripresa, gli imperiali ci hanno provato più volte trovando sulla propria strada Ghidotti. (LEGGI QUI)questa sera lungo viale dei Rettori, in prossimità dell’Arco di Traiano. Per cause in corso di accertamento, ma probabilmente riconducibili al manto reso viscido dalla pioggia, si sono scontrate due auto, una Opel Corsa e una Dacia. Ad avere la peggio i due occupanti della Opel che sono finiti all’ospedale per i postumi dello scontro. (LEGGI ...