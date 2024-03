(Di lunedì 11 marzo 2024) Tel Aviv, 11 mar. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha riferito di nuovi scontri nel quartiere Hamad, nella città meridionale dia Gaza. Le truppe hanno circondato il quartiere, ucciso ie localizzatosotterranei, secondo una dichiarazione su X dell'Idf, che ha aggiunto che "uno di essi conduceva a una stanza dove sono stati trovati cibo e armi". I militari hanno detto ancora che un altroconduceva ad armi e a una fabbrica di cemento utilizzata per produrre componenti per la costruzione di. Entrambi sono statiin attacchi aerei. Le truppe hanno inoltre fatto irruzione in diverse località e effettuato arresti, sequestrando armi di precisione, barili di esplosivi, granate, elmetti tattici e materiale di ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a liberoquotidiano©

Israele - Gaza, bombe su campo profughi Nuseirat: 10 morti: Anche alla Cnn le Idf hanno confermato di "aver colpito con precisione nella notte un asset ...forze e civili israeliani - hanno ribadito - Sottolineiamo che gli abitanti di Gaza non combattenti dell'...

Più aiuti a Gaza, parte il corridoio via mare. Morti cinque civili per i lanci dal cielo: ... quando furono presi d'assalto i camion di aiuti, afferma che i soldati dell'Idf non hanno sparato ... che ha confermato l'uccisione di tre suoi combattenti.

Idf, 'combattenti uccisi e tunnel distrutti a Khan Younis': Idf, 'combattenti uccisi e tunnel distrutti a Khan Younis': Tel Aviv, 11 mar. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha riferito di nuovi scontri nel quartiere Hamad, nella città meridionale di Khan Younis a Gaza. Le truppe hanno circondato il quartiere, ucciso i ...

Gaza: proseguono operazioni forze Israele, uccisi oltre 30 presunti miliziani in ultime 24 ore: Gaza: proseguono operazioni forze Israele, uccisi oltre 30 presunti miliziani in ultime 24 ore: Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso oltre 30 "uomini armati" durante le operazioni condotte a Gaza nelle ultime 24 ore, ...

Hezbollah: “Sventati due tentativi di invasione di terra di Israele”. Il negoziatore Usa: “Una guerra col Libano non sarebbe contenibile”: Hezbollah: “Sventati due tentativi di invasione di terra di Israele”. Il negoziatore Usa: “Una guerra col Libano non sarebbe contenibile”: Quello che fino a oggi ha rappresentato uno dei tre fronti della guerra di Israele contro Hamas e il cosiddetto ‘Asse della resistenza‘ adesso rischia di trasformarsi in un nuovo conflitto tra lo ‘Sta ...