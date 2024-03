Ida Platano rompe il silenzio su un ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri | “Cosa farei”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Personaggi tv. Durante la sua partecipazione alla trasmissione di Canale Cinque “Verissimo”, Idaha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo ex fidanzatoe ad un possibiledi. In studio, insieme alla tronista di “Uomini e Donne”, c’era anche Gemma Galgani, volto noto del dating show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche: Rai, grave lutto: addio all’attore della celebre fiction Leggi anche: BigMama presenta ufficialmente la sua nuova compagna: “Sono fidanzata con lei” Idaospite a “Verissimo” Idaè stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” insieme a Gemma Galgani per discutere della loro amicizia nata negli studi di “Uomini e Donne”, il dating ...

