I veterani del GF festeggiano i 6 mesi in casa ma Giuseppe si rifiuta | “Rito satanico”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Per festeggiare i 6di GF ihanno fatto una cerimonia in cerchio in piscina, manon ha voluto L'articolo proviene da Novella 2000.

Esiste una scadenza per l'estro creativo contemporaneo, e nello specifico nell'industria della moda ? Ci si potrebbe chiedere se i designer che hanno esordito lo scorso secolo siano ancora in grado di ... (vanityfair)

Una cerimonia per festeggiare i sei mesi dei Veterani: Una cerimonia per festeggiare i sei mesi dei veterani: Beatrice e Massimiliano trovano un modo per celebrare i mesi di permanenza nel gioco insieme al resto dei veterani ...

Al-Qaeda nello Yemen annuncia la morte del leader Khalid Batarfi: Al-Qaeda nello Yemen annuncia la morte del leader Khalid Batarfi: C’è già il nome del successore, Saad bin Atef al Awlaki. I mujaheddin non hanno spiegato quali siano state le circostanze del decesso del capo ...

Federico Massaro ai veterani: "Non siete inclusivi": Federico Massaro ai veterani: "Non siete inclusivi": L'11 marzo si avvicina e per i veterani del gruppo è quasi il momento di festeggiare i loro sei mesi all'interno della Casa. In occasione di questo giorno molto speciale, Beatrice e Massimiliano hanno ...