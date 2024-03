(Di lunedì 11 marzo 2024) CI SONO STORIE che appartengono alla cultura agricola italiana, prima ancora che a quella industriale o manifatturiera. Fra queste c’è sicuramente anche quella dei, il cuiè stato da poco iscritto nel Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare marchi di eccellenza con una continuità operativa di oltre 50 anni e storicamente collegati al territorio nazionale., Società Accomandita Motori Endotermici, ha una lunga e prestigiosa storia. Nasce, infatti, a Treviglio, in provincia di Bergamo nel 1942 e, in oltre 80 anni di storia, grazie ai suoidi colore rosso, è stata motore della meccanizzazione agricola italiana. La storia dell’azienda, in realtà, ...

Sdf: trattori Same diventano Marchio Storico, entrano in storia industria italiana: Il marchio di trattori Same entra nella storia dell'industria italiana, ottenendo l'iscrizione nel Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, istituito dal 'Ministero delle Imprese e del Made in ...

Industria italiana: i trattori Same diventano marchi d'interesse storico: I trattori Same sono contraddistinti dal celebre logo della tigre ridisegnata nell'ultima versione nel 2012 da Giorgetto Giugiaro.

I trattori Same diventano marchio storico. E la sfida continua: I trattori Same diventano marchio storico. E la sfida continua: CI SONO STORIE che appartengono alla cultura agricola italiana, prima ancora che a quella industriale o manifatturiera. Fra queste ...

Treviglio, per i trattori SDF una nuova filiale in Messico: Treviglio, per i trattori SDF una nuova filiale in Messico: La multinazionale con sede a Treviglio, con nove siti produttivi e oltre 4.400 dipendenti nel mondo, considera strategico il mercato dell’America latina.

I trattori Same nella storia dell’industria italiana: sono marchio storico di interesse nazionale: I trattori Same nella storia dell’industria italiana: sono marchio storico di interesse nazionale: Treviglio. Il marchio di trattori Same entra nella storia dell’industria italiana, ottenendo l’iscrizione nel Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, istituito dal ‘Ministero ...