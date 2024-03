I tradizionali viaggi di istruzione rischiano di scomparire per il caro prezzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gite scolastiche dei maturandi a rischio per il ''. Un momento chiave dell'esame di Maturità, ilo didel quinto anno, quest'anno, per difficoltà economiche, assenza di professori disponibili, questioni disciplinari, non sembra decollare: su un campione di mille studenti, intervistati da Skuola.Net, il 45%, sembra infatti destinato a dover fare a meno delo, perché non può aderire alla proposta della scuola, oppure perché al momento non è stato pianificato nulla. Il 55%, comunque, è già riuscito o riuscirà a lasciare i banchi per qualche giorno. Per la maggior parte, circa due terzi (66%), la meta sarà una delle classiche destinazioni estere (capitali europee o località turistiche di vario genere). Quasi un quinto (17%) rimarrà in Italia, spostandosi verso ...