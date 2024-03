I pronostici di lunedì 11 marzo | Serie A | B | Premier League e Liga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 11 marzo 2024) Idi11: ci sono i posticipi diA, B, remier, Super Lig turca e altri tornei minori. Prima del ritorno delle coppe europee con le squadre italiane impegnate in Champions, Europae Conference, restano ancora da giocare i posticipi diA,. La Lazio, eliminata dal Bayern Monaco, proverà a iniziare la difficile rincorsa alla zona Championsbattendo in casa l’Udinese: missione non scontata ma alla portata degli uomini di Sarri che avranno voglia di rifarsi dopo le recenti delusioni. A proposito di delusioni, il rendimento di Chelsea e Newcastle non è stato in ...