I negazionisti climatici accusano di ideologismo gli scienziati? Vanno smascherati

(Di lunedì 11 marzo 2024) C’è chi bolla opinioni diverse dalle proprie ideologiche. Tra le tante definizioni di ideologia, quella che meglio definisce l’uso del termine è questa: ogni dottrina non scientifica che proceda con la sola documentazione intellettuale e senza soverchie esigenze di puntuali riscontri materiali, sostenuta per lo più da atteggiamenti emotivi e fideistici, e tale da riuscire veicolo di persuasione e propaganda. I movimenti ambientalisti sono spesso accusati di avere posizioni ideologiche. Il riscaldamento globale è ideologico, la transizione ecologica si basa su presupposti ideologici, e altre amenità che trascurano un piccolo dettaglio: l’evidenza scientifica. Chi accusa dichi si affida alla scienza per affrontare la crisi climatica di solito non basa i propri argomenti su evidenze scientifiche e, paradossalmente, soffre di...

