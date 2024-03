I due dettagli da cui si capisce che la foto di Kate Middelton è stata modificata | l’analisi

(Di lunedì 11 marzo 2024) LadiMiddleton con i suoi tre figli èdiffusa alle agenzie di stampa in occasione della festa della mamma, nel Regno Unito si celebra prima che in Italia. Le imprecisioni nello scatto hanno subito gonfiato diverse teorie del complotto.

Giroud avrebbe voluto ricordare la partita numero 700 in carriera, disputata contro il Rennes, per un gol ma non ci è riuscito. Poco... (calciomercato)

Kate Middleton, la foto è un caso. "Manipolata": i dettagli che non tornano: Kate Middleton, la foto è un caso. "Manipolata": i dettagli che non tornano: Sembrava un caso chiuso e invece la prova del buono stato di salute di Kate Middleton ha alimentato nuove teorie. Quattro agenzie di stampa ...

UFFICIALE – Napoli-Atalanta, biglietti in vendita da domani: ecco i dettagli: UFFICIALE – Napoli-Atalanta, biglietti in vendita da domani: ecco i dettagli: SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 del 12 Marzo 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Atalanta, che si disputerà il giorno 30 ...

Akademia Messina ai playoff, Basile euforico. E annuncia i concerti di due noti cantanti | DETTAGLI: Akademia Messina ai playoff, Basile euforico. E annuncia i concerti di due noti cantanti | dettagli: Rosa Chemical e Dargen D'Amico si esibiranno al PalaRefiscina in occasione delle due partite interne dei playoff dell'Akademia Messina ...