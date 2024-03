I dolori di Salvini

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Meloni può tirare un respiro di sollievo e considerare quello che è successo in Sardegna un piccolo incidente di percorso. In Abruzzo ottiene un buon risultato.ì Ma la vera sorpresa è Forza Italia, Tajani forse non sarà il massimo in politica estera ma governa il suo partito e lo fa crescere nonostante la morte di Silvio Berlusconi. Tanto di cappello: uscito confermato dal Congresso incassa un risultato positivo. La Lega diinvece è in difficoltà. Chi lo nega nasconde l’evidenza dei numeri. C’è un malessere crescente e il segretario pare disorientato. Prima avanza l’idea del Congresso, poi torna sui suoi passi e rinvia. Eppure sarebbe il momento di agire perché un risultato deludente alle Europee potrebbe avere una conseguenza fino a poco tempo fa impensabile: non la Lega che si “mangia” Forza Italia, ma Forza Italia che si “mangia” la Lega. Leggi ...