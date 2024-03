I Denì Magic in scena per Casa Thevenin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Doppio spettacolo di magia per. Sabato 16 marzo al Teatro Bicchieraia, con doppio appuntamento alle ore 17 e alle ore 21, tornano icon il loro “Festival della magia città di Arezzo”, la coppiaa di illusionisti aretini protagonisti di performance brillanti e divertenti per un pubblico di grandi e piccini. Iportano inuno spettacolo dinamico, autoironico e mai scontato, che conta su una “complicità” privata ed artistica che li rende unici nel loro genere. “Se lo puoi pensare, lo puoi fare”, questa frase e la voglia di inseguire il loro sogno, ha permesso aidi portare la loro magia in giro per l’Italia in svariati teatri, di esibirsi per ...