(Di lunedì 11 marzo 2024) I sessant'del retelevendite con un nuovo programma sulla sua famiglia e il no ai reality show: "Ho un lavoro dignitoso, non ho bisogno di chiudermi due mesi in una casa o andare su un’".

F1 Ferrari, Bearman: è nata una stella, sarà lui il dopo Hamilton. Le mosse di Vasseur per il futuro di Ollie: ... è uno straniamento utilissimo alla Ferrari" ha scritto Giorgio Terruzzi mentre l'altro riferimento ... correrà per Maranello almeno per due anni fino ai 42 anni suonati. Sarà quella la deadline per ...

L'impatto simbolico ed ecologico del taglio del bosco di larici a Cortina per la pista di bob: Purtroppo è molto probabile che fra dieci anni farà la stessa la fine del trampolino di salto con ... Ne abbiamo parlato con Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente in Gestione e pianificazione ...

I 60 anni di Giorgio Mastrota: “Ho detto no a Gf e Isola dei Famosi perché sono il re delle televendite”: I 60 anni di Giorgio Mastrota: “Ho detto no a Gf e Isola dei Famosi perché sono il re delle televendite”: Giorgio Mastrota, il re delle televendite, si racconta in una lunga intervista a Libero approfittando del fatto che a maggio compirà i suoi ‘primi' sessant'anni: "Dei materassi vado fiero, sono la mia ...

Con Kendoo accendiamo l’energia della vita in giovani adulti del Sebino: Con Kendoo accendiamo l’energia della vita in giovani adulti del Sebino: G iorgio ha 20 anni, vive con la sua mamma e nella vita vorrebbe essere un uomo di spettacolo. In effetti, Giorgio è un “mago” del divertimento: sa intrattenere, è simpatico e riesce a trasmettere a t ...

“La prima volta che ho fatto l’amore con lei…”Giorgio e la confessione bollente su Gemma: “La prima volta che ho fatto l’amore con lei…”Giorgio e la confessione bollente su Gemma: A distanza di anni l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha confessato una verità intima su Gemma Galgani, nessuno lo avrebbe mai immaginato ...