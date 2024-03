Huawei P70 sarà così | come cambiano design e fotocamere Lancio ad aprile con Watch Fit 3?

Sale l’hype per la serie Huawei P70, ma il lancio sarebbe rinviato: Sale l’hype per la serie Huawei P70, ma il lancio sarebbe rinviato: Aggiornamento 07/03: nuovi dettagli sulla data di presentazione di P70, li trovate nell’articolo.

Huawei P70 - il lancio della nuova gamma sarà rimandato: Huawei P70 - il lancio della nuova gamma sarà rimandato: Le voci sul lancio del Huawei P70 questo mese in Cina sono state smentite da recenti rumor, che indicano che la serie P70 diventerà ufficiale il prossimo mese, probabilmente a fine aprile. Inizialment ...

Il design di Huawei P70 viene mostrato in una nuova fuga di notizie sulla custodia: Il design di Huawei P70 viene mostrato in una nuova fuga di notizie sulla custodia: Secondo le proiezioni, nel 2024 Huawei apporterà un cambiamento eclatante per quanto riguarda le gobbe delle fotocamere dei suoi smartphone di punta. Ora, la presunta forma in questione è presente in ...