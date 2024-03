Hotel storici di Roma | il fascino senza tempo del lusso

(Di lunedì 11 marzo 2024) Life&People.it Eleganza e magnificenza si prendono per mano in location dalunico. Glidisono scrigni capaci di custodire gelosamente un passato irripetibile. Dalle prime locande rinascimentali fino agli alberghi di impronta parigina di fine Ottocento e inizio Novecento, dove, nelle loro stanze hanno alloggiato scrittori, artisti, scienziati, Re, principi e ambasciatori. Nel cuore della Città Eterna convivono la Santa Sede e i luoghi della politica nazionale: cultura, potere, ricchezza, arte e bellezza si intrecciano in modo indissolubile e rendono ancor più affascinanti antichi edifici, molti dei quali sono oggi splendididi. Un breve tour tra alcune perle più preziose della Capitale.Locarno Portoni Liberty, ...

Life&People.it | Eleganza e magnificenza si prendono per mano in location dal fascino unico. Gli Hotel storici di Roma sono scrigni capaci di custodire gelosamente un passato irripetibile. Dalle ... (lifeandpeople)

Life&People.it | Eleganza e magnificenza si prendono per mano in location dal fascino unico. Gli Hotel storici di Roma sono scrigni capaci di custodire gelosamente un passato irripetibile. Dalle ... (lifeandpeople)

In vendita per 4 milioni di euro un tipico Hotel di montagna sulle Dolomiti: In una posizione elevata ed esclusiva a Versciaco/Prato alla Drava (in provincia di Bolzano), si presenta una straordinaria opportunità di investimento.idealista

Un anno negli Hotel italiani per Alexa, Italia in forte crescita: Forse anche per questo, a un anno dal debutto negli alberghi del Belpaese di Alexa Smart Properties Hospitality, l’assistente vocale di Amazon, i dati rivelano l’apprezzamento dei viaggiatori. Il 75% ...telenicosia

Istria Slovena: cosa vedere e cosa fare tra borghi, mare e vigneti: Quarantasei chilometri di costa tratteggiano l'Istria Slovena dove le possibilità di scoperta sono infinite tra terra e mare ...viaggi.corriere