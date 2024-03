Hotel storici di Roma | il fascino senza tempo del lusso

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 11 marzo 2024) Life&People.it Eleganza e magnificenza si prendono per mano in location dalunico. Glidisono scrigni capaci di custodire gelosamente un passato irripetibile. Dalle prime locande rinascimentali fino agli alberghi di impronta parigina di fine Ottocento e inizio Novecento, dove, nelle loro stanze hanno alloggiato scrittori, artisti, scienziati, Re, principi e ambasciatori. Nel cuore della Città Eterna convivono la Santa Sede e i luoghi della politica nazionale: cultura, potere, ricchezza, arte e bellezza si intrecciano in modo indissolubile e rendono ancor più affascinanti antichi edifici, molti dei quali sono oggi splendididi. Un breve tour tra alcune perle più preziose della Capitale.Locarno Portoni Liberty, ...