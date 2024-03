Home Restaurant Hotel | Multa ad un portale del settore | occhio ai siti web fuorvianti

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) - Milano, 11 Marzo 2024. Negli ultimi giorni la, ilN.1 in Italia del, ha ricevuto numerose segnalazioni riguardo a delle violazioni nel, culminate con unada migliaia di euro inflitta ad una attività di ristorazione illegale che si spaccia perdi Genova, iscritta ad unonline per pubblicizzarsi. Gaetano Campolo, CEO della, esprime soddisfazione per questo risultato, e afferma che le denunce avanzate da loro stessi tardano da anni a trovare una risposta da parte delle istituzioni. Campolo da anni infatti afferma che le attività iscritte a portali equivoci ...

